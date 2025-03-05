Trump 5 Yıl Sonra İlk Defa ABD Kongresi’ne Hitap Etti! Tüm Dünyanın Beklediği Açıklama: 'Amerika Geri Döndü'

ABD Başkanı Donald Trump, 2. kez başkan seçildikten sonraki ilk Kongre konuşmasını yaptı.

20 Ocak günü başkanlık koltuğuna oturan Trump, başkan olduktan yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katıldığı oturumda Amerikan halkına hitap etti.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Konuşmasında "Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde" ifadelerini kullanan Trump, 43 gün içinde önceki birçok yönetimden daha fazla icraatta bulunduklarını öne sürdü. Alışılmadık bir tabloda konuşmaları defalarca ayakta alkışlanan Trump ekonomi, sınır güvenliği ve uluslararası ilişkilerde alınan kararların ülke yararına olduğunu savunarak, Amerikan halkının artık ülkenin doğru yönde ilerlediğine inandığını belirtti.

ABD Başkanı, konuşmasında özellikle sınır güvenliği, ekonomi, çevre politikaları ve uluslararası anlaşmalar konularında aldığı kararları sıraladı.

SINIR GÜVENLİĞİ

Trump, göreve gelir gelmez ABD'nin güney sınırında "ulusal acil durum" ilan ettiğini ve ABD ordusunu yasa dışı göçmen akınına karşı görevlendirdiğini belirtti. Bu adımın sonucunda, geçen ay yasa dışı sınır geçişlerinin en düşük seviyeye indiğini iddia etti.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Trump, "Adaletsiz" olarak nitelendirdiği Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiklerini, "yozlaşmış" olarak tanımladığı Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldıklarını ve Amerikan karşıtı politikalar yürüttüğünü öne sürdüğü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildiklerini ifade etti.

TOPLUMSAL DÜZENLEMELER

Trump, kadın ve erkek olmak üzere yalnızca iki biyolojik cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden bir başkanlık kararnamesine imza attığını vurguladı.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldığını belirten Trump, "Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız' dedi. 'Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır" diye konuştu.

İŞTE TRUMP'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

20 Ocak günü başkanlık koltuğuna oturan Trump, başkan olduktan yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katıldığı oturumda Amerikan halkına hitap etti. Konuşmasına "ABD Kongresi'nin üyeleri, hepinize teşekkür ediyorum. Değerli vatandaşlarım Amerika geri döndü. 6 hafta önce bu binanın çatısı altında durdum ve ABD'nin altın çağının başlangıcında olduğumuzu söyledim. 43 günde çoğu yönetimin başaramadığı başarılara imza attık ve bu daha başlangıç. Bugün Meclis'e dönerek ABD momentumun geri döndüğünü söylüyorum ve Amerikan rüyası her zamankinden daha canlı gözümüzün önünde. Başkanlık seçimi hiç görülmemiş bir oyla kazandık. Oylamayı çok büyük bir farkla kazandık. Haritanın neredeyse tamamı Cumhuriyetçiler lehine kıpkırmızıydı. Amerikalıların çoğu Amerika'nın doğru yolda olduğuna inanıyor. Geçtiğimiz 6 haftada 100 kararname imzaladım ve 400'den fazla faaliyette bulundum. Mantık, güvenlik ve refahı geri getirmek için adım atmaktan çekinmedim. Ülkemde herkes işinin yapması gerekiyor ve ben şu an işimi yapıyorum. Başkanlığımızın ilk ayı ABD Başkanlığındaki en başarılı dönem. Bir sürü kişi bunu söylüyor." sözleri ile başlayan Trump konuşmasına şöyle devam etti;

"Yemin ettikten sonra Güney sınırımızda acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu konuşlandırdım. Attığım adımlar sayesinde yasa dışı göçmen sayısı tarihimizdeki en düşük döneme ulaştı. Sözlerimi dinlediler ve gelmemeye karar verdiler. Biden, ABD tarihindeki en kötü başkan. Onun döneminde binlerce kişi ülkemizi işgal etti. Bunların çoğu, hırsız, katil. Dünyadaki en ölümcül hastalığın ilacını bulabilirim ve buradaki insanlar beni yine de alkışlamayıp tebrik etmeyeceklerdir. 5. defadır bu konuşmayı yapıyorum ve bu çok üzücü. Karşımda oturan Demokratlar, neden bize bir geceliğine bize katılmıyorsunuz? Gelin bir akşamlığına bize katılın ve Amerika'yı yeniden harika yapalım.

"YURT DIŞINA YAPILAN TÜM YARDIMLARI ASKIYA ALDIK"

Yönetimim her gün Amerikan ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışıyor. Büyük hayaller için çalışıyoruz. Bütün regülasyonları durdurduk ve yurt dışına yapılan tüm yardımları da askıya aldık. Bu yapılan Yeşil Anlaşmayı iptal ettim. O dolandırıcılıktı. Farklı ülkelerin ödemediği paraları ödüyorduk. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütü'nü de dinlemeyi bıraktık. Aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyi'nden de ayrıldık. Onlar ABD düşmanı. Bizden önceki yönetimin elektrikli araba kısıtlamasını da kaldırdık. İnsanlar istediği arabayı alacak. Bütün hükümet sansürünü ortadan kaldırdım ve özgür düşünceyi Amerika'ya yeniden getirdim. 2 gün önce yeni bir kararname imzaladım ve İngilizce'yi ABD'nin resmi ilan etti. Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak yeniden adlandırdım. Aynı zamanda kapsayıcılık politikalarının hegemonyasını da ortadan kaldırdık. Artık federal hükümeti boğazlayamayacaklar. Bundan sonra işe alımlarda ırk ve cinsiyet gözetilmeyecek. Liyakatinize göre işe alınmalısınız. Yüce mahkememiz de bize destek çıktı. Kritik ırk eğitimini eğitim programlarından kaldırılıyoruz ve resmi politika olarak sadece iki cinsiyetin olduğunu yasalara geçirdik. Erkeklerin kadın sporlarında mücadele etmesini yasakladım. Size anlattığım mantık devrimimizin ufak bir parçası. Mantık artık genel bir tema olacak ve bir daha geri adıma atmayacağız bu konuda.

"ÖNCELİKLERİM ARASINDA EKONOMİMİZİ KURTARMAK VAR"

Önceliklerim arasında ekonomimizi kurtarmak var. Çalışan ailelere destek olmak istiyoruz. Geçtiğimiz yönetimde ekonomik bir fiyasko yaşadık. Market ve enerji fiyatları çok yükseldi. Enflasyonla çok uzun süredir savaşıyoruz ancak son 4 yılda görülmemiş bir yükselişe şahit olduk. ABD'yi yeniden yaşanabilir hale getireceğiz. Biden, özellikle yumurtaların kontrolden çıkmasına izin verdi. Fiyatlar almış başını gitmiş durumda. Bunu yerine geri getireceğiz. Enflasyonla olan savaşımızda bir odağımız da enerji fiyatlarını düşürmek. 100'den fazla enerji kaynağı oluşturmak istiyoruz. Hiçbir zaman bunun gibi bir adım görmedik. Bu yüzden ofisi devraldığım ilk gün 'enerji acil durumu' ilan ettim. Oluşturduğumuz en iyi takımı görevlendirdim. Benim yönetimimim doğalgaz hattı oluşturmakla da ilgileniyor. Japonya'ya kadar uzanmasını istiyoruz. Ve yatırım alıyoruz.

"TARİHİ BİR ADIM ATACAĞIM"

Tarihi bir adım atacağım ve kritik mineral üretiminde de çok büyük bir ilerleme yaşayacağız. Enflasyonla savaşımızda enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra vergi paralarının nereye gittiğine de dikkat edeceğiz. Bunun için de yeni bir departman oluşturdum. Bu departmanın başında da Elon Musk var. Teşekkür ediyorum Elon. Çok sıkı çalışıyorsun. Bunu yapmak zorunda değildi. Buradaki herkes seni takdir ediyor. İsraf ettiğimiz rakama bakın. 27 milyon dolar yasa dışı göçmenlere gidiyor. 45 milyon dolar kapsayıcılık adımlarına gidiyor. 40 milyon dolar sekreter göçmenlerine gidiyor. Onun ne olduğunu kimse bilmiyor. 8 milyon LGBTQ'ye gidiyor. 8 milyon dolar farelerin cinsiyetini değiştirmek için para harcıyoruz. Sol propagandasına da para ödüyoruz Moldova'da. 3.9 milyon dolar bir balık takip sistemi için harcanıyor. Liberya'da su güvenliği için para harcıyoruz. Sosyal güvenlik ülkemizde korkunç. 3.6 milyon kişi 110-119 yaş arasında gözüküyor. Bu kadar uzun yaşayan insanların olduğunu bilmiyordum. 3.47 milyon kişi 120 yaşından 130 yaşına yaşıyor gözüküyor. 3.9 milyon kişi 130 yaşından 139 yaşıyor gözüküyor. Bu insanların çoğuna para ödeniyor. Ve bu kişileri arıyoruz. 130 bin kişi de 160 yaşından büyük gözüküyor. Beklediğimden çok daha sağlıklı ülkemiz var. 130 bin kişi 220 ile 230 yaş arasında görünüyor. 1 kişi 360 yaşında gözüküyor kayırlarda. Ülkemizde 100 yaş kadar daha yaşlı. Bu paraların nereye gittiğini tespit edeceğiz. Bu dolandırıcılıklara son vereceğiz. Enflasyonla savaşacağız. Market fiyatlarını düşüreceğiz.

POLİS MEMURU ÖLDÜRENE İDAM CEZASI İÇİN KARARNAME İMZALADI

Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım.

GOLD KART AÇIKLAMASI

Bugün faiz oranları güzel bir düşüş yaşadı. Yakın gelecekte 24 yıl boyunca yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Federal hükümetin bütçesini dengelemek istiyorum. Bu hedef doğrultusunda çok detaylı bir şekilde gold kart uygulamasını düşünüyorum. Çok yakında satışa çıkacak 5 milyon dolara. Dünyada istihdam sağlayan insanlara vatandaşlık sağlayacağız. Kazandıkları para üzerinden sadece bize vergi ödeyecekler. Geldikleri yere vergi ödemeyecekler. Böylelikle ülkemizde kalacaklar. Ülkemizden katilleri hırsızları atacağız. Demokratların delice politikalarını ortadan kaldırıp istihdam sağlayan insanları ülkemize alacağız. Bu adımla borcumuzu azaltacağız.

Benim yönetimimim hesap vermeyen bürokrasiyi düzene sokacak ve demokrasiyi ABD'ye yeniden getirecek. Bu israfı durduracağız. Bugün seçilmemiş bürokratları işlerinden alacağız. Bir sonraki adımımız da bu Kongre'nin herkes için vergi düşüşü uygulaması. Bu adıma karşı çıkarsanız oy alamazsınız. Gelir vergilerini düşürmek planlarımızın bir parçası olacak. Bundan sonra fazla mesai ücretlerine bahşişlere vergi uygulanmayacak. Faiz ödemeleri düşürmek istiyorum. ABD'de üretilen otomobillerde vergi düşüreceğiz. Otomobil sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş istiyoruz. Bu otomobil üreticilerini çok heyecanlandırdı. Büyük fabrikalar açacaklarını söylediler. Bu 5 Kasım'daki seçim sayesinde oluyor. Yerli üretimdeki vergileri de azaltacağız. 20 Ocak 2025'ten itibaren uygulamada olacak.

"YILLARDIR BAŞKA ÜLKELER TARAFINDAN KAZIKLANIYORUZ"

Geriye dönük de kapsayacak. Eğer ABD'de üretim yapmıyorsanız Trump yönetimi altında gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Bazen bu vergi çok büyük olacak. Bize yıllardır uygulanan gümrük vergilerine karşılık vereceğiz. Bu dostlarımızın da düşmanlarımızın da yaptığı bir şey. 1 Nisan'da yapacaktım ama şaka yaptığımı düşünmesinler diye 2 Nisan'da gümrük vergilerini uygulayacağız. Bizi pazarlarının dışında bırakmaya çalışırlarsa bizde onları kendi pazarımızdan uzaklaştıracağız. Bunu Çin ile yaptım ve başka ülkelerde de yaptım. Yıllardır kazıklanıyoruz başka ülkeler tarafından. Bunun sürmesine izin vermeyeceğiz. Geçtiğimiz 3 ayda Meksika ve Kanada hakkında çok konuşuldu. Ülkemize metamfetamin girişine izin verdik. Binlerce aile yok oldu. ABD buna daha fazla müsaade etmeyecek. Teknoloji şirketlerinin ABD'de üretim yapmasını sağlıyoruz. Gümrük vergisini ortadan kaldırdık. Onlara para vermiyoruz. Gümrük vergisini kaldırdık. Bu onların gelmesi için önemli bir sebep.

Biden sadece sınırları açmakla kalmadı. Bir sürü şehrimiz yasa dışı göçmenlerin akınlarıyla kapasitesinin üzerine çıktı. ABD'nin büyük özgürleşme sürecini yaşıyoruz. Ancak hala yapmamız gereken çok iş var. ABD'nin gerçek kurtuluşuna imza atıyoruz. Joe Biden tarihimizin en kötü başkanı.

500 milyar dolar açık var. Açıkları kapatarak enflasyonu düşüreceğiz. Altın kart uygulamasına başlayacağız. 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız.

PANAMA VE GRÖNDLAND MESAJI

Panama Kanalını geri istiyoruz. Kanal Amerika için üretildi, onu geri alacağız.

Sevgili Göröndland'lılar sizin kendi kaderinizi belirleme hakkınıza saygı duyuyoruz ancak ABD'ye gelmenize ihtiyaç duyuyoruz. Ben bir şekilde Grönland'ı alacağımıza inanıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi