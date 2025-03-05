Trump'ın İlk Kongre Konuşmasında Tansiyon Yükseldi

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump’ın Kongre ortak oturumundaki konuşması sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Al Green, konuşmasını bölünce Meclis Başkanı Mike Johnson tarafından uyarıldı. Ancak Green’in itirazlarını sürdürmesi üzerine güvenlik görevlileri devreye girerek Green'i salondan çıkardı.

MECLİS'TE GERGİN ANLAR

Olay anında Temsilciler Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Demokrat üyeler Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları atarak Başkan’a destek verdi. Meclis Başkanı Johnson, Green’in eylemlerini salon adabına aykırı bulduğunu belirterek güvenlik güçlerine düzeni sağlamaları için talimat verdi.

Gerginliğin yatışmasının ardından Trump, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: AA