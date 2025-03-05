Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan Uluslararası Topluma Sert Çağrı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Arap Birliği Zirvesi’nde katıldı. Burada konuşma yapan Ahmed eş-Şara, "Uluslararası toplumu, İsrail'e Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için baskı yaparak yasal ve ahlaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

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Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan Uluslararası Topluma Sert Çağrı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, Suriye'nin haklarını destekleyerek, İsrail'e Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için baskı yaparak yasal ve ahlaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara, İsrail’in düşmanca genişlemesinin sadece Suriye'nin egemenliğinin ihlali olmadığını aynı zamanda tüm bölgede güvenlik ve barış için doğrudan bir tehdit olduğunu vurguladı.

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Kaynak: İHA

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