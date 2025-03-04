İsrail'den 'Üst Düzey Hizbullah Komutanını Öldürdük' İddiası

İsrail ordusu, üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim’i Lübnan’ın Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda öldürdüğünü iddia etti.

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İsrail'den 'Üst Düzey Hizbullah Komutanını Öldürdük' İddiası

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Tyre bölgesine düzenlenen İHA saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim’i öldürdüğünü iddia etti.

Ordu, Hizbullah’ın Radvan Gücü'nün deniz kuvvetlerinden sorumlu olan Haşim’in Hizbullah'a deniz yoluyla silah kaçırdığını ve İsrail'e denizden saldırılar planladığını öne sürdü.
Hizbullah, Haşim’in akıbeti hakkında henüz açıklama yapmadı.

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Kaynak: İHA

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