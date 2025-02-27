İsrail'in 'Alçak Uçuş' Planı Ortaya Çıktı: Nasrallah'ın Cenaze Törenini Kana Bulayacaklardı

İsrail tarafından 27 eylül 2024'te öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni 23 Şubat'ta yüksek katılıma Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirildi. Törende İsrail savaş uçakları şehrin semalarında alçak uçuş yaparak tacizde bulunmuştu. Alçak uçuşun nedeni ortaya çıktı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Nasrallah’ın cenaze törenine saldırı yapmayı değerlendirdiklerini kaydetti.

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İsrail'in 'Alçak Uçuş' Planı Ortaya Çıktı: Nasrallah'ın Cenaze Törenini Kana Bulayacaklardı

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin askeri öğrencilere yaptığı bir konuşmanın görüntülerini yayımladı. Halevi, konuşmasında "Nasrallah'ın cenazesine katılanların bir kısmının ölmesiyle sonuçlanacak" bir hava saldırısı düzenlemeyi düşündüklerine işaret etti.

İsrail'in 'Alçak Uçuş' Planı Ortaya Çıktı: Nasrallah'ın Cenaze Törenini Kana Bulayacaklardı - Resim : 1

CENAZEYE SALDIRI PLANI

Cenaze töreni düzenlendiği gün arabasında "özel bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirten Halevi, görüşmenin Nasrallah’ın cenazesi hakkında olduğunu ve bu kararı değerlendirdiklerini dile getirdi. Konuşma yaptığı askeri öğrencilerden görüşmenin içeriğini tahmin etmelerini isteyen Halevi, öğrencilerden "cenazeye saldırı" cevabını almasının ardından "Anlıyorsunuz, kim destekler?" ifadesini kullandı.

İsrail'in 'Alçak Uçuş' Planı Ortaya Çıktı: Nasrallah'ın Cenaze Törenini Kana Bulayacaklardı - Resim : 2

Bu durumun "İsrail ordusunun kararlarının ciddiyetini" gösterdiğini savunan Halevi, Nasrallah'ın cenaze töreninde İsrail savaş uçaklarının Beyrut semalarında uçtuğunu hatırlattı.

İsrail'in 'Alçak Uçuş' Planı Ortaya Çıktı: Nasrallah'ın Cenaze Törenini Kana Bulayacaklardı - Resim : 3

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 23 Şubat'ta bir stadyumda yoğun katılımla Nasrallah ve o dönem halefi olarak değerlendirilen Haşim Safiyyuddin için cenaze töreni düzenlenmişti. Hizbullah lideri Nasrallah 27 Eylül 2024'te Dahiye'ye İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda, Nasrallah'tan sonra Hizbullah Genel Sekreteri olması beklenen Haşim Safiyyuddin de 3 Ekim 2024'te İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 'Alçak Uçuş' Planı Ortaya Çıktı: Nasrallah'ın Cenaze Törenini Kana Bulayacaklardı - Resim : 4

İSRAİL'DEN UÇAKLA TACİZ

İsrail jetleri 27 Eylül ve 3 Ekim'de İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen yüksek katılımlı cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak irtifada uçtu.

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Kaynak: AA

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