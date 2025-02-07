Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah Suikastının Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsrail'in 27 Eylül 2024 tarihinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sığınak delici bomba kullanarak öldürdüğü suikast anının görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar...

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Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah Suikastının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eylül ayında uğradığı suikast anının görüntüsü ortaya çıktı. Arap medyasında paylaşılan ve bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir adamın binadan çıkıp motosikletine bindiği sırada sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu görülüyor. Motosikletteki adamın tekrar binaya sığındığı, sokağın moloz ve toz bulutuyla kaplandığı da kameraya yansıyanlar arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti. ABD'li senatör Mark Kelly, saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını belirtmişti.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Nasrallah için 23 Şubat'ta "büyük bir cenaze töreni" düzenleyeceğini duyurmuştu. Nasrallah'ın suikastın ardından geçici olarak gizli bir yere defnedildiği, cenaze töreninin daha sonra yapılacağı belirtilmişti.

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Kaynak: İHA

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