Bir Uçak Kazası da Brezilya'da! Caddedeki İnsanların Üzerine Düştü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak kalabalık bir caddeye düştü. Caddede çok sayıda araç ve insan kalabalığı olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre kazada iki kişi hayatını kaybetti.

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Bir Uçak Kazası da Brezilya'da! Caddedeki İnsanların Üzerine Düştü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde King Air F90 model uçak, havalandıktan beş dakika sonra acil iniş yapmaya çalışırken kalabalık bir caddede bulunan araçların üzerine düştü. İlk belirlemelere göre uçak caddede bulunan bir otobüs çarptı.

Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yedi itfaiye aracından oluşan ekip olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüs şoförü dahil olmak üzere üç kişi ise yaralandı.

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Kaynak: DHA

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