Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün!
Sıcak yaz günlerinde birçok kişi doğalgaz tüketimini azaltmak amacıyla kombisini tamamen kapatıyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, hem kombiye zarar verebiliyor hem de fark edilmeden faturaları kabartabiliyor. Peki yazın kombi nasıl ayarlanmalı? Sıcak su derecesi kaç olmalı? İşte cihazın ömrünü uzatacak ve enerji tasarrufu sağlayacak öneriler...
Kaynak: Haber Merkezi
Isınma ihtiyacının ortadan kalktığı yaz aylarında kombilerin tamamen kapatılması yaygın bir davranış olsa da, uzmanlar bu yöntemin doğru olmadığını belirtiyor. Kombi cihazlarının içinde yer alan mekanizmaların sağlıklı şekilde çalışmaya devam etmesi için en azından sıcak su modunda çalışır durumda kalmaları öneriliyor. Kombinin panelinde bulunan musluk simgesi ya da “yaz modu” seçilerek sadece sıcak su ihtiyacı karşılanabilir.
Eğer bu moda sahip bir cihaz değilse, petek ısı ayarı en düşük seviyeye getirilerek benzer bir çalışma düzeni sağlanabilir.
SICAK SU AYARI KAÇ DERECEDE OLMALI?
Enerji verimliliğini artırmak ve gereksiz tüketimin önüne geçmek için, kombinin sıcak su derecesinin 40 ila 50°C arasında ayarlanması tavsiye ediliyor. Bu aralık, hem konforlu bir sıcaklık sağlıyor hem de ani su ısınmalarına karşı güvenli bir kullanım sunuyor. Aşırı sıcaklıklar sadece enerji israfına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda cilt yanıkları gibi tehlikeleri de beraberinde getiriyor.
SICAK SU MODU AÇIK KALMALI
Kombi teknik servislerinden alınan bilgilere göre, yazın sadece sıcak su modunda çalışan kombiler, sistem içindeki parçaların işlevselliğini korurken gereksiz enerji kullanımının da önüne geçiyor. Ayrıca cihazın daha az yıpranmasını sağlayarak uzun vadede arıza riskini azaltıyor.
KOMBİNİN BOZULMAMASI İÇİN NELER YAPILMALI?
Petekleri Haftada Bir Kontrol Edin:
Yaz boyunca kullanılmasa bile, haftada bir kez tüm peteklerin kısa süreli çalıştırılması öneriliyor. Bu sayede tesisattaki suyun dolaşımı sağlanır ve kombinin pompa sistemi ile vanalarında oluşabilecek sıkışmalar önlenmiş olur.
Yıllık Bakımı Aksatmayın:
Yaz dönemi, kombi bakımını yaptırmak için en uygun zamanlardan biri. Filtre temizliği, tesisat kontrolü, su basıncı ayarı gibi işlemler, kombinin verimli çalışmasına katkı sağlarken, kış aylarına arızasız girmenizi de kolaylaştırır.