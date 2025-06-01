Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün!

Isınma ihtiyacının ortadan kalktığı yaz aylarında kombilerin tamamen kapatılması yaygın bir davranış olsa da, uzmanlar bu yöntemin doğru olmadığını belirtiyor. Kombi cihazlarının içinde yer alan mekanizmaların sağlıklı şekilde çalışmaya devam etmesi için en azından sıcak su modunda çalışır durumda kalmaları öneriliyor. Kombinin panelinde bulunan musluk simgesi ya da “yaz modu” seçilerek sadece sıcak su ihtiyacı karşılanabilir.

Eğer bu moda sahip bir cihaz değilse, petek ısı ayarı en düşük seviyeye getirilerek benzer bir çalışma düzeni sağlanabilir.