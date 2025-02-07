Trump Dört Büyükelçi Adayını Açıkladı

ABD başkanı Donald Trump, ABD’nin dört ülkede görev almasını planladığı büyükelçi adaylarını açıkladı. Adaylar, Senato’nun onayını alması halinde Çekya, Norveç, Kosta Rika ve Polonya’da büyükelçi olarak göreve başlayacak.

Trump Dört Büyükelçi Adayını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanları Nicholas Merrick'i Prag, Melinda Hildebrand'ı San Hose, Thomas Rose'u Varşova ve avukat Michael E. Kavoukjian'ı ise Oslo büyükelçiliklerine aday gösterdiğini kamuoyuna duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çekya, Kosta Rika, Polonya ve Norveç'te görev yapmasını planladığı büyükelçi adaylarını duyurdu.

Trump Dört Büyükelçi Adayını Açıkladı - Resim : 1

ADAYLARI TEK TEK TANITTI

Merrick'in "Harvard Üniversitesinden MBA derecesi aldığını" ve "saygın bir iş adamı ve öğretmen" olduğunu dile getiren Trump, kendisini ABD'nin Prag Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini belirtti.

Trump, ABD'nin San Hose Büyükelçiliğine aday gösterdiği Hildebrand'ın da “başarılı bir iş kadını” olduğunu belirterek, "Özellikle ticaret ve göçmenlik alanında ABD'nin çıkarlarını korumak için yorulmadan mücadele edecektir" şeklinde konuştu.

Varşova Büyükelçiliğine aday gösterdiği Rose'un ise İsrailli yayın kuruluşu Jerusalem Post'un üst düzey yöneticisi olarak görev yaptığını belirten Trump, Oslo Büyükelçiliğine aday gösterdiği Kavoukjian'ın da geçmişte Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) görev almış "parlak bir avukat" olduğunu ifade etti.

ADAYLARIN SENATO'DAN ONAY ALMASI GEREKİYOR

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını Senato'nun onayından geçmesi gerekiyor.

Trump, ayrıca Gadyaces S. Serralta'yı, Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvvetinin (Marshals Service) direktörü olarak göreve getirdiğini duyurdu.

Serralta'nın uzun süredir devlet deneyimine sahip olduğunu ifade eden Trump, "(Serralta) Amerika'yı tekrar güvenli hale getirmek için, harika Adalet Bakanımız Pam Bondi ile birlikte çalışacak" şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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