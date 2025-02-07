İran'dan ABD'ye 'Mali Yaptırım' Tepkisi

İran, ABD'nin İran’dan Çin’e petrol taşıyan şirket ve kişilere yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi. Mali yaptırımlarının yasa dışı ve haksız olduğunu bildiren İran, ABD’nin adımını kınadı.

İran'dan ABD'ye 'Mali Yaptırım' Tepkisi

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), dün Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde çok sayıda kişi ve şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulananlar arasında İran’dan Çin’e petrol taşınmasını kolaylaştıran kişiler, mürettebat yönetim şirketleri ve gemiler bulunuyor.

Yaptırımlar ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki başkanlık döneminde İran’a yönelik “Maksimum Baskı” politikasının yeniden uygulanabileceğine ilişkin tartışmaları gündeme getirdi. İran, Trump’ın bu politikayı yeniden devreye sokmasının “başarısızlıkla sonuçlanacağını” bildirerek karara sert tepki gösterdi.

İran’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Yeni ABD yönetiminin, İran’ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran milletine baskı yapma kararı gayrimeşru, yasa dışı ve ihlaller içeren bir adımdır, kesinlikle haksız ve uluslararası kurallara aykırıdır” dedi.

ABD’nin yaptırımları doğrudan gemilerin uluslararası sularda seyir yapmasını yasaklamıyor, ancak gerekli destek hizmetlerine erişimlerini engelleyerek operasyonlarını zorlaştırıyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
ABD İran
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
Arjantin’de Kırmızı Su Alarmı, Herkes Diken Üzerinde Kırmızı Su Alarmı, Herkes Diken Üzerinde
Zelenskiy'den Putin'e Yeşil Işık Zelenskiy'den Putin'e Yeşil Işık
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek
Çarpıcı CHP Kulisi: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek Aday' Çıkışı Mansur Yavaş'tan 'Yedek Aday' Çıkışı
Mehmet Şimşek Talimat Verdi, Gelir İdaresi'nden 81 İle Yazı! Maliye Ekipleri Kasada: Yüzde 20 Fark Olan İzaha Gidecek Şimşek Talimat Verdi, Kasada Artık Onlar Var
Canlı Yayında İsyan Etti! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar