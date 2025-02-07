Zelenskiy'den Putin'e Yeşil Işık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını diplomasiyle sonuçlandırmak istediklerini belirtirken, Rusya lideri Vladimir Putin ile şartların oluşması haline görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Zelenskiy'den Putin'e Yeşil Işık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

‘PUTİN’LE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM’

ABD Başkanı Trump ve AB üyesi ülkelerin Rusya ve Putin olmadan diplomasinin mümkün olmadığını belirttiğini ifade eden Zelenskiy, savaşın Ukrayna açısından nasıl sonuçlanacağı noktasında anlaşmaya varılabilirse Putin’le görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Zelenskiy'den Putin'e Yeşil Işık - Resim : 1

‘PUTİN KORKUYOR’

Diplomatik temaslar konusunda bir sorunu olmadığını belirten Zelenskiy, Putin’in prensip olarak kendisiyle savaşı bitirmek hakkında konuşmaktan korktuğunu dile getirdi.

Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Cepheden KaçıyorZelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Cepheden KaçıyorDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin Rusya Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna
ABD'de Gizemli Olay: Uçak Havada Kayboldu, Yolculardan Tek Bir İz Bile Yok... Uçak Havada Kayboldu, Yolculardan Tek Bir İz Bile Yok...
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
67 Kişi Hayatını Kaybetmişti... Helikopterde Skandal Hata, Sistem Çalışmıyormuş! Helikopterde Skandal Hata, Sistem Çalışmıyormuş!
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek
Çarpıcı CHP Kulisi: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek Aday' Çıkışı Mansur Yavaş'tan 'Yedek Aday' Çıkışı
Mehmet Şimşek Talimat Verdi, Gelir İdaresi'nden 81 İle Yazı! Maliye Ekipleri Kasada: Yüzde 20 Fark Olan İzaha Gidecek Şimşek Talimat Verdi, Kasada Artık Onlar Var
Canlı Yayında İsyan Etti! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar