Zelenskiy'den Putin'e Yeşil Işık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

‘PUTİN’LE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM’

ABD Başkanı Trump ve AB üyesi ülkelerin Rusya ve Putin olmadan diplomasinin mümkün olmadığını belirttiğini ifade eden Zelenskiy, savaşın Ukrayna açısından nasıl sonuçlanacağı noktasında anlaşmaya varılabilirse Putin’le görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

‘PUTİN KORKUYOR’

Diplomatik temaslar konusunda bir sorunu olmadığını belirten Zelenskiy, Putin’in prensip olarak kendisiyle savaşı bitirmek hakkında konuşmaktan korktuğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA