67 Kişi Hayatını Kaybetmişti... Helikopterde Skandal Hata, Sistem Çalışmıyormuş!

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında, 29 Ocak tarihinde bir uçak ile helikopter çarpışarak nehre düştü. Uçakta bulunan 60 yolcu ve 4 mürettebat ile askeri helikopterde bulunan 3 askeri personelin tamamı hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, kaza sonrası helikopterin hatalı olduğunu düşündüklerini söylerken, olayla ilgili çarpıcı bir tespit yapıldı. Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz, uçakla çarpışan askeri helikopterin ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

KAPATMAMASI GEREKİYORDU

ADS-B olarak bilinen gözetleme sistemi, hava araçlarının konum, hız ve irtifa gibi uçuş bilgilerini otomatik olarak yayınlıyor.

Cruz açıklamasında, helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini ifade ederek gözetleme sisteminin güvenlik nedeniyle kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına dikkat çekti.

Kaynak: DHA