Trump'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım Kararı: 'UCM'yi Tanımıyoruz'

ABD Başkanı Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır." dedi.

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Trump'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım Kararı: 'UCM'yi Tanımıyoruz'

Başkanlık koltuğuna oturduğundan beri tartışmalı kararnamelere imza atan ABD Başkanı Donald Trump’tan, çok konuşulacak bir adım daha geldi.

İsrail'e açık desteğini her fırsatta dile getiren Trump, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurdu.

UCM'Yİ HEDEF ALDI

"UCM’nin Amerika’yı ve yakın müttefikimiz İsrail’i hedef alan gayrimeşru ve temelsiz eylemlerde bulunduğunu düşünüyorum" diyen Trump, "UCM, meşru bir dayanağı olmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail dâhil bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi olduğunu iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmış, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım Kararı: 'UCM'yi Tanımıyoruz' - Resim : 1

"UCM'Yİ TANIMIYORUZ"

UCM’nin ABD ya da İsrail üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını kaydeden Trump, "Her iki ülke de UCM’yi hiçbir zaman tanımamıştır ve her iki ülke de savaş kanunlarına sıkı sıkıya bağlı orduları olan gelişmiş demokrasilerdir" dedi. UCM’nin İsrail ve ABD’ye yönelik son eylemlerinin mevcut ve eski ABD personelini tutuklanma riskiyle karşı karşıya bırakarak tehlikeye attığını savunan Trump, "Bu kötü niyetli davranış, ABD’nin egemenliğini ihlal etme tehdidinde bulunmakta ve ABD hükümeti ile İsrail dâhil müttefiklerimizin kritik ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını baltalamaktadır" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ YASAĞI VE FİNANSAL YAPTIRIMLAR

İmzaladığı kararnameyle UCM’nin "ihlallerinden" sorumlu olan yetkililerine ve ailelerine yönelik önemli yaptırımlar uygulanacağını aktaran Trump, bu yaptırımlar arasında "mal varlığı bloke etme", "ABD’ye giriş yasağı" ve "finansal işlem yasağı" tedbirlerinin bulunduğunu ifade etti.

Beyaz Saray kaynakları, Trump’ın ABD ve İsrail gibi müttefiklerini hedef alan kararları nedeniyle UCM’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını iddia etmişti. Kararnamenin, ABD vatandaşları ya da ABD müttefiklerine yönelik UCM soruşturmalarına yardımcı olan bireylere ve aile üyelerine mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulanmasına izin vereceği kamuoyuna yansımıştı.

Trump'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım Kararı: 'UCM'yi Tanımıyoruz' - Resim : 2

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

UCM, 21 Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallat’ın UCM’ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda o ülke makamları tarafından tutuklanarak UCM’ye teslim edilmesi gerektiği belirtilmişti.

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Kaynak: İHA

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