Arjantin’de Kırmızı Su Alarmı, Herkes Diken Üzerinde

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Sarandi Kanalı'ndaki manzarayı görenler panik oldu. Kanaldaki suyun rengi kırmızıya döndü. Sudaki renk değişiminin kimyasal atıklar ve tekstil boyasından kaynaklandığı düşünülürken, sudan numune alınarak incelemeye gönderildi.

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Arjantin’de Kırmızı Su Alarmı, Herkes Diken Üzerinde

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in banliyösünde Rio de la Plata Nehri'ne akan Sarandi Kanalı'ndaki suyun renginin kırmıza dönmesi büyük endişe yarattı. Çok sayıda fabrikanın bulunduğu noktadan geçen sudaki renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.

Arjantin’de Kırmızı Su Alarmı, Herkes Diken Üzerinde - Resim : 1

Bölge sakinleri suyun kırmızıya dönmesinin sebebi olarak kimyasal atıkları ve tekstil boyalarını öne sürdü.

Çevre Bakanlığı, renk değişikliğinin nedenini belirlemek üzere sudan numune alındığı duyuruldu. Bakanlıktan sonuçlara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Arjantin’de Kırmızı Su Alarmı, Herkes Diken Üzerinde - Resim : 2

Kaynak: İHA

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kırmızı su Sarandi Kanalı Buenos Aires Arjantin
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