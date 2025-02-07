Arjantin’de Kırmızı Su Alarmı, Herkes Diken Üzerinde

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in banliyösünde Rio de la Plata Nehri'ne akan Sarandi Kanalı'ndaki suyun renginin kırmıza dönmesi büyük endişe yarattı. Çok sayıda fabrikanın bulunduğu noktadan geçen sudaki renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bölge sakinleri suyun kırmızıya dönmesinin sebebi olarak kimyasal atıkları ve tekstil boyalarını öne sürdü.

Çevre Bakanlığı, renk değişikliğinin nedenini belirlemek üzere sudan numune alındığı duyuruldu. Bakanlıktan sonuçlara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: İHA