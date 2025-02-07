Arjantin’de Kırmızı Su Alarmı, Herkes Diken Üzerinde
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Sarandi Kanalı'ndaki manzarayı görenler panik oldu. Kanaldaki suyun rengi kırmızıya döndü. Sudaki renk değişiminin kimyasal atıklar ve tekstil boyasından kaynaklandığı düşünülürken, sudan numune alınarak incelemeye gönderildi.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in banliyösünde Rio de la Plata Nehri'ne akan Sarandi Kanalı'ndaki suyun renginin kırmıza dönmesi büyük endişe yarattı. Çok sayıda fabrikanın bulunduğu noktadan geçen sudaki renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bölge sakinleri suyun kırmızıya dönmesinin sebebi olarak kimyasal atıkları ve tekstil boyalarını öne sürdü.
Çevre Bakanlığı, renk değişikliğinin nedenini belirlemek üzere sudan numune alındığı duyuruldu. Bakanlıktan sonuçlara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: İHA
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