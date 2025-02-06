Rusya'da Uçak Faciası! Eğitim Sırasında Düştü: Ölüler Var

Son birkaç ay içerisinde meydana gelen uçak kazaları endişe yaratırken, bir korkutan haber de Rusya'dan geldi. Moskova bölgesinde hafif motorlu uçak düştü. Konuya ilişkin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

EĞİTİM SIRASINDA DÜŞTÜ

Açıklamaya göre, hafif motorlu uçak, eğitim esnasında Moskova bölgesindeki Myaçkovo Havaalanı yakınlarında düştü. Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde herhangi bir yıkım olmazken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA