Rusya'da Uçak Faciası! Eğitim Sırasında Düştü: Ölüler Var
Son haftalarda üst üste yaşanan ölümlü uçak kazalarına bir yenisi eklendi. Rusya'nın Moskova bölgesinde hafif motorlu uçak düştü. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Son birkaç ay içerisinde meydana gelen uçak kazaları endişe yaratırken, bir korkutan haber de Rusya'dan geldi. Moskova bölgesinde hafif motorlu uçak düştü. Konuya ilişkin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
EĞİTİM SIRASINDA DÜŞTÜ
Açıklamaya göre, hafif motorlu uçak, eğitim esnasında Moskova bölgesindeki Myaçkovo Havaalanı yakınlarında düştü. Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerinde herhangi bir yıkım olmazken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA