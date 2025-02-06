Rusya'da Uçak Faciası! Eğitim Sırasında Düştü: Ölüler Var

Son haftalarda üst üste yaşanan ölümlü uçak kazalarına bir yenisi eklendi. Rusya'nın Moskova bölgesinde hafif motorlu uçak düştü. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da Uçak Faciası! Eğitim Sırasında Düştü: Ölüler Var

Son birkaç ay içerisinde meydana gelen uçak kazaları endişe yaratırken, bir korkutan haber de Rusya'dan geldi. Moskova bölgesinde hafif motorlu uçak düştü. Konuya ilişkin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

EĞİTİM SIRASINDA DÜŞTÜ

Açıklamaya göre, hafif motorlu uçak, eğitim esnasında Moskova bölgesindeki Myaçkovo Havaalanı yakınlarında düştü. Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde herhangi bir yıkım olmazken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Uçak kazası Rusya
Santorini'de Önlemler Artıyor! Binlerce Kişi Adayı Terk Etti, Olağanüstü Hal İlan Edildi Komşu Alarmda! Binlerce kişi Terk Etti, Olağanüstü Hal İlan Edildi
Trump'tan Dikkat Çeken Çıkış: İsrail Gazze'yi ABD'ye Teslim Edecek 'İsrail Gazze'yi ABD'ye Teslim Edecek'
Macron, Suriye Lideri Şara'yı Fransa'ya Davet Etti Ahmed Şara'yı Resmen Avrupa'ya Davet Ettiler
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Alman Ekonomisi Yeniden Daralma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Alman Ekonomisi Yeniden Daralma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
ÇOK OKUNANLAR
App Store ve Play Store'daki Bu Uygulamalar Ele Geçirildi: Bütün Paranızı Çekiyor App Store ve Play Store'daki Bu Uygulamalar Ele Geçirildi: Bütün Paranızı Çekiyor
Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz, Üç Senaryoda Kazandıran Tek Yol Var Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı