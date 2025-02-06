Macron, Suriye Lideri Şara'yı Fransa'ya Davet Etti

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Macron, Suriye'deki geçiş dönemine desteğini dile getirdi.

Macron’un Fransa'nın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin ekonomik iyileşmesine katkı sağlanması için çaba gösterdiğini de görüşme esnasında dile getirdiği öğrenildi.

İkili, görüşmede, Suriye'deki güvenlik meselelerini ele alarak bölgedeki istikrarın sağlanması için ortak çalışma gerekliliğine dikkati çekti.

Macron, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi sürecin desteklenmesine yönelik Fransa'nın kararlılığını yineledi.

ŞARA’DAN MACRON’A TEŞEKKÜR

Şara da kendisini araması ve Fransa'nın verdiği destek nedeniyle Macron'a teşekkürlerini iletti.

Suriye'nin bölgesel ve küresel düzeyde aktif rol üstlenmeyi hedeflediğini belirten Şara, ülkenin önceliğinin istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğü olduğunu kaydetti.

Ekonomik yaptırımlarla ülkenin toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanamaması gibi mevcut zorluklara vurgu yapan Şara, yeni yönetimin kalkınma ve refah odaklı vizyon benimsediğine dikkat çekti.

MACRON’DAN ŞARA’YA DAVET

Görüşmenin sonunda Macron, Şara'yı gelecek haftalarda resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti.

29 Ocak'ta yapılan "Zafer Konferansı"nda cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın Suriye'yi uluslararası platformlarda temsil edeceği belirtilmişti.

Kaynak: AA