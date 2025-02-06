Macron, Suriye Lideri Şara'yı Fransa'ya Davet Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’nin yeni lideri ilan edilen Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Şara’yı yeni görevi için kutlarken kendisini Paris’e davet etti.

Macron, Suriye Lideri Şara'yı Fransa'ya Davet Etti

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Macron, Suriye'deki geçiş dönemine desteğini dile getirdi.

Macron’un Fransa'nın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin ekonomik iyileşmesine katkı sağlanması için çaba gösterdiğini de görüşme esnasında dile getirdiği öğrenildi.

İkili, görüşmede, Suriye'deki güvenlik meselelerini ele alarak bölgedeki istikrarın sağlanması için ortak çalışma gerekliliğine dikkati çekti.

Macron, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi sürecin desteklenmesine yönelik Fransa'nın kararlılığını yineledi.

Macron, Suriye Lideri Şara'yı Fransa'ya Davet Etti - Resim : 1

ŞARA’DAN MACRON’A TEŞEKKÜR

Şara da kendisini araması ve Fransa'nın verdiği destek nedeniyle Macron'a teşekkürlerini iletti.

Suriye'nin bölgesel ve küresel düzeyde aktif rol üstlenmeyi hedeflediğini belirten Şara, ülkenin önceliğinin istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğü olduğunu kaydetti.

Ekonomik yaptırımlarla ülkenin toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanamaması gibi mevcut zorluklara vurgu yapan Şara, yeni yönetimin kalkınma ve refah odaklı vizyon benimsediğine dikkat çekti.

MACRON’DAN ŞARA’YA DAVET

Görüşmenin sonunda Macron, Şara'yı gelecek haftalarda resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti.

29 Ocak'ta yapılan "Zafer Konferansı"nda cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın Suriye'yi uluslararası platformlarda temsil edeceği belirtilmişti.

Suriye Lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TeşekkürSuriye Lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TeşekkürDünya
Beştepe'deki Tarihi Zirve Sona Erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara'dan Teröre Karşı Net MesajBeştepe'deki Tarihi Zirve Sona Erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara'dan Teröre Karşı Net MesajGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Emmanuel Macron Suriye Fransa Paris
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Trump'tan Dikkat Çeken Çıkış: İsrail Gazze'yi ABD'ye Teslim Edecek 'İsrail Gazze'yi ABD'ye Teslim Edecek'
Alman Ekonomisi Yeniden Daralma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Alman Ekonomisi Yeniden Daralma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz, Üç Senaryoda Kazandıran Tek Yol Var Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı
Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek! Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek!