Trump'tan Dikkat Çeken Çıkış: İsrail Gazze'yi ABD'ye Teslim Edecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ni ABD'ye teslim edeceğini söyledi.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin Gazze'yi devralacağını ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerin 'geçici olarak' başka ülkelere gönderilmesi gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu açıklamasına çok sayıda ülkeden tepki gelmişti.

GAZZE PLANINI SOSYAL MEDYA SİTESİNDEN DUYURDU

Trump, bu açıklamasının sosyal medya platformu Truth Social'dan bir paylaşım daha yaparak Gazze'ye dair planlarını bir kez daha tekrar etti.

Trump, paylaşımında "İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Gazze'nin inşasına yavaşça ve dikkatlice başlayacaklarını söyleyerek, "Türünün en büyük ve en gösterişli gelişmelerinden biri olacak" dedi.

Trump, mesajında Gazze için "ABD'nin askerlerine ihtiyaç duyulmayacak" notunu da düştü.

NETANYAHU DESTEK VERDİ

ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e verdiği bir röportajda Netanyahu, Trump'ın Gazze Şeridi'ni ABD'nin ele geçirmesi fikri hakkında ise net cümleler kullanmadı. Ancak Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak isteyen Gazzelilere gitme izni verilmesi" fikrine ise destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi