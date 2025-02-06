Fransa’daki Hükümet Krizi Sonlandı

Fransa hükümeti, dün Ulusal Meclis’te yapılan güven oylamasından başarıyla geçti. Uzun süredir devam eden siyasi belirsizliğin ardından François Bayrou liderliğindeki kabine, verilen gensoru önergesini aşarak koltuklarını korudu. Bu gelişmeyle birlikte, Fransa’nın 2025 yılı bütçe tasarısı da Meclis’in onayını almış oldu.

577 sandalyeli Ulusal Meclis’te yapılan oylamada, hükümete yönelik gensoru önergesi yalnızca 128 milletvekilinin desteğini alabildi ve salt çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi. Eğer önerge kabul edilseydi, Başbakan Bayrou ve kabinesi, selefi gibi istifa etmek zorunda kalacaktı.

Gensoru önergesinin başarısız olması, henüz onaylanmamış olan 2025 bütçesi için de kritik bir dönemeç oldu. Bütçe tasarısının bugün Senato’da nihai oylamaya sunulması bekleniyor. Fransa, geçtiğimiz yaz yapılan seçimlerden bu yana hükümet krizinin etkisiyle geçici finansmanla yönetiliyordu.

MACRON, BAŞBAKAN ADAYINI REDDETTİ

Haziran ayında Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına tepki olarak Ulusal Meclis’i fesheden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi erken seçime götürmüştü. Seçimlerde sol ittifak beklenmedik bir başarı elde etse de Meclis’te mutlak çoğunluğu sağlayamamıştı.

Macron, siyasi teamüllerin aksine, çoğunluğu kazanan sol ittifakın önerdiği başbakan adayını atamayı reddetti. Bu karar, ülkede aylar sürecek bir hükümet krizine yol açarken, 2025 bütçesinin kabul sürecini de zora sokmuştu.

Kaynak: ANKA