Yolda Yürürken Silahlı Saldıraya Uğradı, Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yolda yürüyen genç silahlı saldırıya uğradı.Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Yolda Yürürken Silahlı Saldıraya Uğradı, Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde yürüyen Yakup Baydilli (28), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Baydilli, sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baydilli, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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