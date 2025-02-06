Filipinler'de Uçak Kazası! Tarlaya Düştü, 4 Ölü

Filipinler'in güneyinde küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

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Filipinler'de Uçak Kazası! Tarlaya Düştü, 4 Ölü

Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği, cansız bedenlerin bölge halkı tarafından uçağın enkazından çıkarıldığı belirtildi.

Uçaktaki 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için inceleme yapıldığı öğrenildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

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