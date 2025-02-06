ABD'de Uçaklar Çarpıştı, Seferler Durdu

ABD'de ABD'deki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Japan Airlines'a ait uçağın, Delta Air Lines'a ait uçağın kuyruğuna çarpması sonucu panik yaşandı.

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ABD'de Uçaklar Çarpıştı, Seferler Durdu

Japan Airlines'a ait uçak, ABD'deki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait uçağın kuyruğuna çarptı.

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Seattle-Tacoma Havalimanı'nda yerel saatle 10.40'da kaza meydana geldiğini açıkladı.

ABD'de Uçaklar Çarpıştı, Seferler Durdu - Resim : 1

Açıklamada, Japan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Delta Air Lines'a ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı kaydedildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Seattle-Tacoma Havalimanı'ndaki bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

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Kaynak: AA

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