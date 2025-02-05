38 Kişiye Mezar Olan Azerbaycan Uçağının Düşüş Nedeni Kesinleşti, 53 Sayfalık Ön Raporda Dikkat Çeken Kanıt

38 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hazırlanan 53 sayfalık ön raporda uçakta çok sayışa yabancı cismin bulunduğu açıklandı. Raporda “Uçak yere çarpmadan önce hidrolik sistemlerinin, uçak bileşenlerine giren yabancı nesneler nedeniyle hasar gördüğü kanıtlandı” denildi.

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38 Kişiye Mezar Olan Azerbaycan Uçağının Düşüş Nedeni Kesinleşti, 53 Sayfalık Ön Raporda Dikkat Çeken Kanıt

25 Aralık 2024'te Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, kazaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, kazaya ilişkin hazırlanan ön raporun sonucunu açıkladı. 53 sayfalık raporda, enkazda yapılan ilk incelemede çeşitli boyut ve şekillerde uçağın kuyruk kısmında, stabilizatöründe ve dümenlerinde çok sayıda açık ve kapalı hasarın belirlendiği ifade edildi.

38 Kişiye Mezar Olan Azerbaycan Uçağının Düşüş Nedeni Kesinleşti, 53 Sayfalık Ön Raporda Dikkat Çeken Kanıt - Resim : 1

HASARIN NEDENİ: YABANCI NESNE

Uçağın bileşenlerinde de benzer hasarların olduğu belirtilen raporda, şöyle denildi: Bazı yerlerde hasar düzenli bir dikdörtgen şekline sahip. Uçak yere çarpmadan önce hidrolik sistemlerinin, uçak bileşenlerine giren yabancı nesneler nedeniyle hasar gördüğü kanıtlandı. Bu hasar, uçağın hidrolik sıvı veya basınç kaybına yol açacaktır.

38 Kişiye Mezar Olan Azerbaycan Uçağının Düşüş Nedeni Kesinleşti, 53 Sayfalık Ön Raporda Dikkat Çeken Kanıt - Resim : 2

AÇIK HASARLAR KANATTA

Uçağın yabancı nesnelerden dolayı hasar aldığının açıklandığı raporda “Uçaktaki hasar, harici nesnelerin uçak yapısına girdiğini gösterir. Açık hasarların çoğu uçağın kanat kısmında ve dengeleyicisinde yer alıyor” denildi.

38 Kişiye Mezar Olan Azerbaycan Uçağının Düşüş Nedeni Kesinleşti, 53 Sayfalık Ön Raporda Dikkat Çeken Kanıt - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık’ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüş, 67 kişinin bulunduğu uçakta 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Uçağın kara kutularının incelenmek üzere Brezilya’ya ya gönderildiği açıklanmıştı. Brezilya Hava Kuvvetleri'nce yapılan açıklamada, uçak kazasının nedenlerine ilişkin kilit bilgileri içeren kara kutuların başkent Brasilia'da Brezilyalı havacılık araştırmacıları tarafından işletilen bir laboratuvarda inceleneceği belirtilmişti.

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Kaynak: DHA

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