ABD'deki Uçak Kazasında Kahreden Detay: Türk Antrenör 6 Öğrencisini Kaybetti

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, dün akşam havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Türkiye'yi Olimpiyat oyunlarında buz dansı kategorisinde iki kez temsil eden ve ABD’de antrenörlük yapan Alper Uçar'ın da meydana gelen uçak kazası faciasında 6 öğrencisini ve arkadaşlarını kaybettiği ortaya çıktı.

TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA