Alman Ekonomisi Yeniden Daralma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Ekonominin daralacağı yönünde uyarılarda bulunan kuruluşlardan biri de Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK). DIHK, 2025 yılında ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 0,5 oranında düşeceğini öngörüyor.

DIHK Genel Müdürü Helena Melnikov, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu kadar olumsuz bir atmosfer ve kötü rakamlarla daha önce hiç karşılaşmadım” ifadelerini kullandı. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, Alman ekonomisi üst üste üç yıl boyunca küçülmüş olacak. Nitekim 2023’te yüzde 0,3, 2024’te ise yüzde 0,2 oranında bir daralma yaşanmıştı.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) da ekonomide toparlanma beklemiyor. BDI’nın tahminlerine göre 2025 yılında GSYH yüzde 0,1 oranında küçülecek. Ancak bu hesaplamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik olası gümrük vergilerini içermiyor. Eğer bu vergiler yürürlüğe girerse, ekonomik küçülmenin yüzde 0,5 seviyelerine çıkabileceği belirtiliyor. BDI Başkanı Peter Leibinger, sanayi sektöründe yapısal bir kırılma yaşandığını vurgulayarak, sektördeki zorluklara dikkat çekti.

Buna karşılık, Alman hükümeti ve Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025’te ekonominin yüzde 0,3 oranında büyümesini öngörüyor. Ancak bu tahminler de olası gümrük vergilerini hesaba katmıyor. Genellikle hükümetten daha ihtiyatlı değerlendirmelerde bulunan DIHK ve BDI’nın daralma yönündeki öngörüleri, dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA