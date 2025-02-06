Santorini'de Önlemler Artıyor! Binlerce Kişi Adayı Terk Etti, Olağanüstü Hal İlan Edildi

Yunanistan'ın turistik adası Santorini Adası cumartesi gününden itibaren peş peşe meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Santorini'de devam eden depremlerin ardından 1 Mart'a kadar olağanüstü hal ilan edildi. Resmi kayıtlara göre depremlerin ardından 11 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti.

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Santorini'de Önlemler Artıyor! Binlerce Kişi Adayı Terk Etti, Olağanüstü Hal İlan Edildi

Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle önlemler arttırıldı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği duyuruldu. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, adaya destek amacıyla çok sayıda acil durum ekibinin harekete geçirildiğini belirtti. Marinakis, "İtfaiye teşkilatları, polis, sahil güvenlik, silahlı kuvvetler ve acil tıbbi hizmetler, Santorini ve çevresindeki adalara derhal ek personel ve özel ekipmanla takviye sağladı" dedi.

Sadece Çarşamba gecesi Santorini çevresindeki sularda büyüklüğü 4'ün üzerinde 6 deprem kaydedildi, ardından Amorgos'un güneyinde 5.1 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı daha kaydedildi.

BİNLERCE KİŞİ ADAYI TERK ETTİ

Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Santorini'nin yanı sıra komşu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.

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Kaynak: İHA

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