Santorini İçin Endişeli Bekleyiş: Bakan Kurum Açıkladı, Volkan Patlarsa Türkiye Etkilenir mi?

Ege Denizi art arda depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ederken bölgede alarm durumuna geçildi. Uzman isimler depremin kaynağının yanardağ olduğunu belirtirken, olası bir yanardağ patlaması durumunda Türkiye’nin bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu oluyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurum açıklamasında, kiplerin depremin şiddeti ve rüzgarın yönü gibi etmenler üzerinden çalışmalar yaptığını belirtti.

Kurum, ‘Asrın İnşa ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması’nda yaptığı açıklamalarda, “Santorini Adası’ndaki depremler volkanik yapının olduğu alana yakın, orada 2010-2011’deki hareketlilik yeniden başladı. Olası bir volkanik patlama ülkemizi etkileyip etkilemeyeceği rüzgarın yönü ve şiddeti konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz çalışıyor. AFAD ve İzmir Valiliği de Ege’deki depremleri yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi