Bodrum’da Fırtına Etkili Oldu, Feribot Seferleri İptal Edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına denizde hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 70 kilometre hıza ulaşan sert rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça ve Bodrum-İstanköy arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

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Bodrum’da Fırtına Etkili Oldu, Feribot Seferleri İptal Edildi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Kaş arasında fırtına uyarısında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği ve fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin edilmişti. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uyarıların ardından beklenen fırtına sabah saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar yer yer 3 metreyi aşarken, yetkililer balıkçılara ve küçük tekne sahiplerine denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

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