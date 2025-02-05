Bodrum’da Fırtına Etkili Oldu, Feribot Seferleri İptal Edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına denizde hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 70 kilometre hıza ulaşan sert rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça ve Bodrum-İstanköy arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Kaş arasında fırtına uyarısında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği ve fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin edilmişti. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Uyarıların ardından beklenen fırtına sabah saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar yer yer 3 metreyi aşarken, yetkililer balıkçılara ve küçük tekne sahiplerine denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: DHA
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