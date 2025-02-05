Hakkari'de 34 Öğrenci Hastanelik Oldu

Hakkari'de bir okulda yemek yiyen 34 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de 34 Öğrenci Hastanelik Oldu

Hakkari'de Merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda, öğle arası hazırlanan yemekleri yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı.

Hakkari'de 34 Öğrenci Hastanelik Oldu - Resim : 1

Rahatsızlanan 34 öğrenci, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de 34 Öğrenci Hastanelik Oldu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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