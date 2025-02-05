İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? AKOM'dan 'Kuvvetli Kar Sağanakları' Uyarısı

İstanbul bugünden itibaren karlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışının Cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI BEKLENİYOR

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da, belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı, buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Kar yağışına karşı Kuzey Marmara Otoyolu ekiplerinin 99 ton tuz, 22 ton solüsyon, ICA ekiplerinin 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre, İBB yol bakım ekiplerinin 65 ton tuz kullandığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar 462'si erkek, 76'sı kadın toplam 538 kişinin İBB tesislerinde misafir edildiğinin altı çizildi. Sokak hayvanlarının beslenmesi için de İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıttığı bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise Cuma gününe kadar kar yağışının devam etmesi öngörülüyor.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat (yarın) tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’unun iptal edileceği de açıklandı.

TÜM İLÇELERDE KAR VAR

İstanbul'un tüm ilçelerinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe beklenen kar yağışı raporunu geçtiğimiz günlerde paylaştı.

İşte ilçe ilçe kar raporu...

ADALAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ARNAVUTKÖY: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ATAŞEHİR: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

AVCILAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

AĞCILAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BAŞAKŞEHİR: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BAYRAMPAŞA: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEŞİKTAŞ: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEYKOZ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYLİZDÜZÜ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYOĞLU: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BÜYÜKÇEKMECE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÇATALCA: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÇEKMEKÖY: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ESENLER: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ESENYURT: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

EYÜP: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

FATİH: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

GAZİOSMANPAŞA: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

KADIKÖY: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KAĞITHANE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KARTAL: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KÜÇÜKÇEKMECE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

MALTEPE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

PENDİK: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SANCAKTEPE: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SARIYER: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ŞİLE: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SİLİVRİ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ŞİŞLİ: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANBEYLİ: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANGAZİ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

TUZLA: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÜMRANİYE: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÜSKÜDAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

Kaynak: AA