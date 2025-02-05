İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? AKOM'dan 'Kuvvetli Kar Sağanakları' Uyarısı
Meteoroloji'nin ve AKOM'un İstanbul için uyarıları sürüyor. Cuma sabah saatlerine kadar İstanbullular adeta donacak. Kentte bugün başlayan kar yağışının şiddetini arttırarak 'kuvvetli kar sağanakları' şeklinde devam edeceği öngörülüyor.
İstanbul bugünden itibaren karlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışının Cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/VdbWW7dTCx— AKOM (@ibbAkom) February 5, 2025
KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI BEKLENİYOR
İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da, belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı, buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.
Kar yağışına karşı Kuzey Marmara Otoyolu ekiplerinin 99 ton tuz, 22 ton solüsyon, ICA ekiplerinin 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre, İBB yol bakım ekiplerinin 65 ton tuz kullandığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar 462'si erkek, 76'sı kadın toplam 538 kişinin İBB tesislerinde misafir edildiğinin altı çizildi. Sokak hayvanlarının beslenmesi için de İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıttığı bildirildi.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise Cuma gününe kadar kar yağışının devam etmesi öngörülüyor.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat (yarın) tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’unun iptal edileceği de açıklandı.
TÜM İLÇELERDE KAR VAR
İstanbul'un tüm ilçelerinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe beklenen kar yağışı raporunu geçtiğimiz günlerde paylaştı.
İşte ilçe ilçe kar raporu...
ADALAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ARNAVUTKÖY: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ATAŞEHİR: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
AVCILAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
AĞCILAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BAŞAKŞEHİR: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
BAYRAMPAŞA: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BEŞİKTAŞ: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BEYKOZ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
BEYLİZDÜZÜ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
BEYOĞLU: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BÜYÜKÇEKMECE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ÇATALCA: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ÇEKMEKÖY: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ESENLER: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ESENYURT: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
EYÜP: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
FATİH: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
GAZİOSMANPAŞA: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
KADIKÖY: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
KAĞITHANE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
KARTAL: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
KÜÇÜKÇEKMECE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
MALTEPE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
PENDİK: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
SANCAKTEPE: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
SARIYER: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ŞİLE: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
SİLİVRİ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ŞİŞLİ: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
SULTANBEYLİ: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
SULTANGAZİ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
TUZLA: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ÜMRANİYE: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ÜSKÜDAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
Kaynak: AA