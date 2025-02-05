Balıkesir’deki Ev Yangını Panik Yarattı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, mahallede paniğe neden oldu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Balıkesir’deki Ev Yangını Panik Yarattı

Alınan bilgiye göre, Erdek Yukarıyapıcı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde bulunan ve A.D.’ye ait olan üç katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

Balıkesir’deki Ev Yangını Panik Yarattı - Resim : 1

İhbar sonrası olay yerine yönlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Erdek Grup Amirliği ekipleri, iki itfaiye aracı ve dört personelle yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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