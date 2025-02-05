İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi

İstanbul'a kış sonunda geldi. Kent soğuk hava dalgasına teslim olurken beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yüksek kesimler beyaza büründü. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçuş da iptal edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM Meteoroloji Birimi, yaptığı son açıklamada geçen hafta etkili olan ılıman hava dalgasının yerini Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havaya bırakacağını duyurmuştu. Meteoroloji'de İstanbulluları kar yağışına karşı uyarmıştı.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi - Resim : 1

İstanbul için peş peşe gelen uyarıların ardından kentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi - Resim : 2

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi - Resim : 3

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Kar yağışı uyarıları hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Uçuşu planlanan pek çok sefer iptal edildi.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi - Resim : 4

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla bugün ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi - Resim : 5

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edileceği de açıklandı.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi - Resim : 6

İLÇE İLÇE KAR RAPORU

İstanbul'un ilçelerinde 10 santimetrelik beyaz örtü oluşması bekleniyor. Peki hangi ilçeye kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe beklenen kar yağışı raporunu geçtiğimiz günlerde paylaştı. İşte İstanbul'un ilçe ilçe kar yağış raporu...

ADALAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ARNAVUTKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ATAŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

AVCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

AĞCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi - Resim : 7

BAŞAKŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BAYRAMPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEŞİKTAŞ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEYKOZ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYLİZDÜZÜ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYOĞLU: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BÜYÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÇATALCA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÇEKMEKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ESENLER: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ESENYURT: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi - Resim : 8

EYÜP: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

FATİH: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

GAZİOSMANPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

KADIKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KAĞITHANE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KARTAL: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KÜÇÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

MALTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

PENDİK: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SANCAKTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SARIYER: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ŞİLE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SİLİVRİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ŞİŞLİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANBEYLİ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANGAZİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

TUZLA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÜMRANİYE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÜSKÜDAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

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İstanbul'da Kar Alarmı! THY Seferleri İptal Edildiİstanbul'da Kar Alarmı! THY Seferleri İptal EdildiGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

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