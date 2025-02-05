İki İlde Yolcu Otobüsü Faciası! Biri Kamyonla Çarpıştı, Diğeri Uçuruma Yuvarlandı

Türkiye, güne iki kaza haberiyle uyandı. İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün Samsun'da kamyona çarptığı kazada otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı. Antalya'da da feci bir kaza meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

EMNİYET ŞERİDİNDE CAN PAZARI

İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki Metro Turizm'e ait 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. Ardından arızasından dolayı yol kenarında park halinde bulunan ev eşyası yüklü 34 FHS 815 plakalı kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı.

ŞOFÖR YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"UYUYORDUM, BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" diyerek dehşet anlarını anlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DA FECİ KAZA

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı.

8'İ ÇOCUK 33 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 8’i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA-İHA