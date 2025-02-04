İstanbul'da Kar Alarmı! THY Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların hızla düşeceğini ve kent genelinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

AKOM ve Meteoroloji, 5 Şubat ve 6 Şubat tarihleri için vatandaşları uyardı. AKOM, yarın öğle saatlerinden cuma sabaha kadar kar sağanaklarının etkili olacağını duyurdu. 6-7°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının ise bu akşam itibarıyla 4°C’nin altına düşeceği belirtildi. Meteoroloji de İstanbul'da yarından itibaren kar yağışı beklendiğini bildirdi.

THY SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA