Beylikdüzü'nde Panik Dolu Anlar: Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

İstanbul Beylikdüzü’nde saat 19.00 sıralarında Ambarlı limanı yolundan Esenyurt istikametine seyreden tırın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KÜLE DÖNDÜ

Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durdurdu. Tır, kısa sürede alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA