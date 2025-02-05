Kargo ile Uyuşturucu Sevkiyatı: 1 Kişi Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen F.K.'yi (27) gözaltına aldı.

Kargo paketlerine narkotik dedektör köpeği Tony’nin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tarım ilaçlama pompasına zulalanmış şekilde 2 bin 600 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA