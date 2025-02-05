İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu, Kümesten Çıktı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen aramada, evin müştemilatında ve kümesinde gizlenmiş halde 2 kilo 365 gram metamfetamin, 542 gram taş kokain, 286 gram toz kokain, 40 gram toz halinde extacy, 16 gram esrar ve 111 sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca, iki hassas terazi ve altı ruhsatsız tabanca da bulundu.

Operasyon kapsamında Ö.D., B.Z.Ö. ve Ö.C.V. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.D. ve Ö.C.V. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA