Takla Atan Otomobil Alev Alev Yandı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atmasının ardından yanmaya başladı. O anlar anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Takla Atan Otomobil Alev Alev Yandı

Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği Mercedes marka otomobil, takla attıktan sonra metrelerce savruldu.

Devrilen otomobil kısa bir süre sonra yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobilin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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