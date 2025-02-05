Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde kayalıklara düşen ve naaşına 27 ay sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mustafa Bazna son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin memleketi Düzce'deki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşen ve naaşına 27 ay sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce'ye getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Cedidiye Camii'ndeki cenaze programına; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Valisi Selçuk Aslan, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

Okunan öz geçmişin ardından şehidin naaşı İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Düzce Şehitliği'ne defnedildi.

Şehidin yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken gözyaşları sel oldu.

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Kaynak: İHA

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