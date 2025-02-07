Brezilya'da Sel Felaketi! 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama geldi. Yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletine bağlı Recife kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymaları yaşandığını ifade etti.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Recife'de ilk belirlemere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgede okullarda eğitime ara verildiği, 90 ailenin ise riskli bölgelerden tahliye edildiği açıklandı.

Kaynak: DHA