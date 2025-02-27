NYC Belediye Başkanı Adams'ın Türkiye Bağlantılı Rüşvet Davası İçin Kalıcı Ret Talebi

Türkiye’den rüşvet almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams, rüşvet ve dolandırıcılık başta olmak üzere bir dizi suçlamayla hakkında açılan davanın düşürülmesi için federal mahkemeye başvuru yaptı. Adams'ın avukatları, Manhattan'daki federal mahkemeye, "savcıların görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla davanın düşürülmesi için dilekçe sundu.

Dilekçede, davaya bakan savcı Danielle Sassoon'un Adams hakkındaki suçlamaların neden düşürülmemesi gerektiğini açıklayan mektubunun kamuoyuna sızdırılmasıyla "suiistimalin gerçekleştiği" iddia edildi.

Avukatlar, Adalet Bakanlığı içindeki mücadelenin kamuoyuna yansımasının Adams'ın anayasal haklarını ihlal ettiğini, ayrıca bunun yasa ve mahkeme kurallarına aykırı olduğunu, dolayısıyla Adams'ın adil yargılanma hakkının engellendiğini savundu.

SAVCI İSTİFA ETMİŞTİ

Savcı Sassoon, söz konusu mektupta, Adalet Bakanlığının Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesi yönündeki talimatına uymak istemediği için istifa etmeyi teklif etmiş, Adalet Bakanlığı da Sassoon'un istifasını kabul etmişti.

13 Şubat'ta istifa eden Sassoon'a verilen cevapta, Başkan Donald Trump'ın özellikle düzensiz göçmenlerle ve şiddet suçlarıyla mücadelede yardımcı olması için Adams'a ihtiyacı olduğu belirtilmiş, suçlamaların bu yıl yapılacak New York Belediye Başkanlığı yarışını da etkileyeceği ifade edilmişti.

DURUŞMA İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Adalet Bakanlığı, 10 Şubat'ta Belediye Başkanı Adams hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi gerektiği yönünde karar verildiğini duyurmuş, ancak "suçlamaların gelecekte yeniden yapılabileceği" belirtilmiş, bu talep üzerine davaya bakan federal yargıç süreç netleşene kadar nisanda yapılacak duruşmayı iptal etmişti.

KENDİSİNİ İSA PEYGAMBERE BENZETTİ

Öte yandan, dün gece Manhattan'daki resmi konutunda şubat ayında kutlanan "Siyahi Tarih Ayı" etkinliği kapsamında destekçilerine seslenen Belediye Başkanı Adams, istifa çağrılarını reddetti. Adams, kendisini İsa peygambere benzeterek, "Bu an İncil'de geçen bir durumdur. Biliyorsunuz, İsa çarmıha gerildiğinde, 'Tanrım, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar' demişti. Benden istifa etmemi isteyen tüm bu zencileri de Tanrı affetsin." ifadesini kullandı.

Adams, bu yıl 4 Kasım'da yapılacak New York Belediye Başkanlığı yarışından çekilmeyeceğini de belirterek, "Siz aptal mısınız? Şu anda seçim yarışımı sürdürüyorum." dedi.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve akabinde Trump yönetimi ile girdiği yakın temaslardan dolayı Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, en başta New York Belediye Meclisindeki bazı partililer tarafından istifa çağrıları yapılmıştı.

Kaynak: AA