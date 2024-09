ABD Basını İsim İsim Yazdı! İşte ABD’yi Sarsan Rüşvet Ağındaki Türk Yetkililer

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş farklı konuda suçlamaların yöneltildiği iddianameden Türk yetkililer çıktı. Adams, 57 sayfalık iddianamede üst düzey bir Türk diplomat ve Türk iş insanlarından en az 100 bin dolar değerinde bedava uçak biletleri ve lüks otel konaklamaları üzerinden rüşvet almakla suçlanıyor. İddianamede, Adams'ın bu kişilerin para yoluyla kendisi üzerinde nüfuz kullanmasına bilerek izin verdiği vurgulanıyor.

İDDİANAMEDE 'TÜRKEVİ' DETAYI

En dikkat çekici suçlamalardan biri de, Türkiye tarafından Manhattan'da inşa ettirilen Türkevi'nin 2021'deki açılışının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York ziyaretine yetiştirilmesi adına hızlandırılması için rüşvet verildiği iddiası. Suçlamaya göre Adams, Türkevi'nin iskân alabilmesi için dönemin Türkiye Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün baskısı ile itfaiye iznini çok sayıda eksikliğe rağmen hızlandırdı; hatta bir New Yok itfaiyesi yetkilisini de kovulmakla tehdit etti.

Tüm bu iddialar üzerine bu rüşvet ağına karışan Türk yetkililer merak konusu oldu. İşte o isimler...

ESKİ NEW YORK BAŞKONSOLOSU REYHAN ÖZGÜR

The New York Times'ın haberine göre, iddianamede Adams'a Türkevi'nin açılışını hızlandırması için baskı yaptığı belirtilen ve 'bir Türk yetkili' olarak geçen kişi, Türkiye'nin eski New York Başkonsolosu Reyhan Özgür.

Buna göre Özgür Eylül 2021'de, Türkevi'nin açılışının Erdoğan'ın BM Genel Kurulu için yapacağı New York ziyaretine yetiştirilmesi için itfaiyeden onay almasını istedi. New York itfaiyesi ise Türkevi binasının yangın güvenliği açısından çok sayıda eksikliği olduğunu söylüyordu. Özgür, Abbasova'ya telefonda "Türkiye'ye yardım etme sırasının artık Adams'ta olduğunu" belirtti; Abbasova bu mesajı Adams'a iletti. Adams “Biliyorum” diye yanıt verirken, savcılara göre "kendisine verilen talimatı yerine getirdi." İtfaiye yetkilisini işinden olmakla da tehdit ederek, gerekli izni çıkardı. Özgür, 10 Eylül'de Adams'a “Siz Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz” mesajını gönderirken Erdoğan da 10 gün sonra binanın açılış törenine katıldı.

Adams, 2022'de belediye başkanlığı göreve başlamadan önce de sevgilisiyle birlikte, “ruhani bir yolculuk” olarak tanımladığı bir Gana seyahatine çıktı. Sözcüsü o dönemde yaptığı açıklamada "yeni seçilmiş belediye başkanının masrafları kendisinin karşıladığını ancak politika gereği makbuzları kamuoyu ile paylaşmayacaklarını" söylemişti. İddianameye göreyse, yaklaşık 14 bin dolarlık business class seviyesindeki uçak biletlerinin büyük kısmını THY ödedi.

Öte yandan İstanbul'da dokuz saatlik aktarma süresi sırasında Özgür, Adams ve sevgilisini lüks bir restorana götürmesi için BMW'li bir şoför ayarladı. Özgür, Abbasova'ya aktarmayı gizli tutacağına dair söz verdi. İddianameye göre Özgür, Nisan 2022'de Abbasova'dan tekrar tekrar "Adams'ın Ermeni Soykırımı hakkında bir açıklama yapmayacağı" konusunda teminat istedi. Savcılara göre Ababsova, "Adams'ın böyle bir açıklama yapmayacağını teyit etti."

THY YETKİLİSİ CENK ÖCAL

İddianamede, Eylül 2015- Şubat 2022'de THY'nin New York'taki ofisinin genel müdürlüğünü yapan Cenk Öcal ile Adams'ın eski yardımcılarından Rana Abbasova arasındaki konuşmalara yer veriliyor. İlgili soruşturma kapsamında Kasım 2023'te evi de FBI tarafından aranan Öcal'ın, Abbasova ile ucuz THY biletleri ve bedava lüks otel konaklamaları hakkında yaptığı konuşmalar aktarılıyor.

NYT'ye göre, Adams'ın Haziran 2021'de New York Belediye Başkanlığı için Demokrat Parti ön seçimini kazanması sonrası, Abbasova, Öcal'dan İstanbul'a uçak bileti ayarlamasını istedi. Öcal "50 dolarlık" bir bilet önerince Abbasova, "Hayır, 50 dolar mı? Ne? Uygun bir fiyat ver... Şu an her adımı izleniyor. 1000 dolar gibi bir şey olsun. Bir şekilde gerçek görünsün. Bedavaya uçtuğunu söylemelerini istemeyiz. Şu an medyanın dikkati Eric'in üzerinde" dedi.

Adams'ın bu diyalog sonrasında 2 bin 200 dolara hem kendisi hem sevgilisi için bilet aldığı, bu biletlerin hızla business class seviyesine yükseltildiği belirtildi. Biletlerin, normal bir alışverişte 15 bin dolardan daha fazla tutacağı da aktarıldı.

NYT'ye göre, Abbasova Öcal'a, Adams'ın İstanbul'da nerede kalmasını tavsiye ettiğini de sordu. Öcal, kentin en lüks otellerinden Four Seasons'ı önerince, Abbasova buranın çok pahalı olacağını söyledi. Öcal ise "Bunu neden umursasın ki? Ödemeyi o yapmayacak. İsmi de hiçbir yerde görünmeyecek" dedi. Abbasova "Süper" diye yanıtladı. Bununla birlikte, Adams'ın bu konuşmadan birkaç gün sonra geziyi iptal ettiği belirtildi.

HÜRRİYET YAZARI ARDA SAYINER

İddianamede, kendisini "marka danışmanı, influencer ve gazeteci" olarak tanımlayan, Hürriyet gazetesinde de yazıları yayımlanan Arda Sayıner hakkında da çok sayıda iddia var. Buna göre Sayıner, Adams'ın Kasım 2021'de New York belediye başkanı seçilmesinin ertesi günü bir başka iş insanına “Ankara'ya gidip büyüklerimizle bunu ülke için nasıl avantaja dönüştürebileceğimizi konuşacağım” dedi. Başkonsolos Özgür de aynı tarihlerde Abbasova'ya "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın kendisiyle bizzat ilgilendiğini ve Adams'ın diğer Türk bağlantılarıyla uğraşmaması gerektiğini” telkin etti.

Sayıner'in, Adams'ın 2021'deki belediye başkanlığı kampanyası için para topladığı sırada da Abbasova'ya kısa mesaj göndererek "yasadışı yabancı bağış toplamasını" teklif etti. Abbasova Adams'ın bunu reddedeceğini ama yine de soracağını söylerken, Adams kabul etti.

Sayıner'in, Adams'ın göreve gelmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra Abbasova ile New York'ta lüks bir restoranda özel bir odada buluştuğu ve yabancı bağışların toplanması meselesini ele aldıkları da belirtildi. Savcıların iddiasına göre Sayıner bu görüşmede, Adams'ın Türkiye'yi ziyaret edip iş insanlarıyle bir araya gelmesi halinde 2025 kampanyası için de bağış toplayabileceğini belirtti. İddianameye göre "Adams yabancı katkı teklifini memnuniyetle karşıladı.”

İddianameye göre Adams, geçen eylülde New York'ta “uluslararası sürdürülebilirlik liderlerinin” ev sahipliğinde düzenlendiği ileri sürülen bir yemekte bir grup yabancı bağışçıyla bir araya geldi. Etkinliğe katılım bedeli kişi başı 5 bin dolardı. Savcılar, Sayıner'in çoğu yabancı ülke vatandaşı olan katılımcıların ödemelerini önceden topladığını ve bu paranın bir kısmını Adams'ın seçim kampanyasına bağış yapmak için kullandığını söylüyor. Sayıner bu etkinlik hakkında Hürriyet gazetesinde bir yazı da kaleme alırken, kendisine bir doğum günü pastası hazırlandığını belirtmiş ve "Pastamı birlikte kestiğim Adams'tan doğum günü hediyesi olarak yıl sonundan önce Türkiye'yi tekrar ziyaret etme sözü aldım” diye yazmıştı.

DEMET SABANCI

İddianamede, "zengin bir Tük iş kadınının sahibi olduğu otelde Adams'ı birkaç kez ücretsiz şekilde veya son derece ucuz fiyatlarla ağırladığı, aynı zamanda 2021 seçim kampanyası için bağış organizasyonu yaptığı" da belirtiliyor. Buna göre Adamsa, Temmuz ve Ağustos 2017'deki İstanbul seyahatlerinde St. Regis isimli lüks otelde bir akrabası ve bir tanıdığı ile birlikte ciddi bir indirim aldı. Adams'ın otelin Bentley suitinde kaldığı belirtilirken, iddianamede bu odanın fotoğraflarına da yer verildi. Nişantaşı'nda bulunan otel, Demet Sabancı ve Cengiz Çetindoğan çiftine ait.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

NYT'nin haberine göre, iddianamede ismi geçenlerden birisi de Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurucuları arasında yer alan Enver Yücel. Adams'tan Yücel'in New York'ta açmaya çalıştığı Mentora International isimli sözleşmeli okula destek istediği belirtiliyor. Okula New York eyaletinden onay çıkmamışken, Adams'ın çeşitli İstanbul gezilerinde Bahçeşehir Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi dikkat çekmişti.