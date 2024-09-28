Kaçarken Yakalanan Şahıstan Define Arama Araçları Çıktı

Kaçmaya çalışan şahıs sikke ve define arama araçlarıyla yakalandı

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Kaçarken Yakalanan Şahıstan Define Arama Araçları Çıktı

Afyonkarahisar’da devriye gezen jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan bir kişi aracında sikke ve define arama araçlarıyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde devriye gezen jandarma ekipleri kendilerini gören bir şahsın kaçmaya çalıştığını fark etti. Ardından şahsı yakalayan ekipler yaptıkları kimlik sorgulamasında isminin S.Ş., olduğunu belirledikleri şüphelinin aracında arama yaptı. Aramada
13 adet sikke, kazma, dedektör, kulaklık ve el feneri ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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