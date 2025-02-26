Dünya Liderleri Peş Peşe Tebrik Etti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü Teşekkürü: 'Bu Can Bu Tende Oldukça...'

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 71 yaşına girdi. Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Doğum gününü tebrik edenlere teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum. Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

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Dünya Liderleri Peş Peşe Tebrik Etti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü Teşekkürü: 'Bu Can Bu Tende Oldukça...'

26 Şubat 1954’te İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 71. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden doğum günü tebriği geldi. Erdoğan peş peşe birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak 71. doğum gününü tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum gününü tebrik edenlere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum. Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile GörüştüGüncel

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Kaynak: Haber Merkezi

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