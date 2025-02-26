Değerli Madenler Anlaşmasında Yeni Gelişme! Trump: Zelenskiy Cuma Günü Anlaşmayı İmzalamaya Gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin cuma günü ABD’ye geleceğini açıklayarak, ABD-Ukrayna arasındaki değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını duyurdu.

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Değerli Madenler Anlaşmasında Yeni Gelişme! Trump: Zelenskiy Cuma Günü Anlaşmayı İmzalamaya Gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin cuma günü ABD’ye geleceğini açıklayarak, ABD-Ukrayna arasındaki değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını duyurdu.

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ABD ve Ukrayna Değerli Madenler İçin AnlaştıABD ve Ukrayna Değerli Madenler İçin AnlaştıDünya

Kaynak: İHA

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Donald Trump
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