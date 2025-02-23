Yüz Binler Sokağa Dökülmüşken İsrail'den Dikkat Çeken Hamle! Nasrallah Suikastının Yeni Görüntüleri Yayınlandı

İsrail'in Lübnan'da 27 Eylül'de düzenlediği saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah ve 3 Ekim'de öldürülen halefi Haşim Safiyuddin için başkent Beyrut'ta yüz binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Kamil Şamun stadyumunda "Ahde bağlıyız" sloganıyla düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi katılırken, aralarında İran ve Irak'ın da bulunduğu 79 farklı ülkeden çok sayıda yetkili yer aldı.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARINDAN TACİZ UÇUŞU

Cenazelerin stadyuma girişinden kısa bir süre sonra İsrail'e ait 4 savaş uçağı törenin yapıldığı bölge üzerinden uçuş yaptı. Cenazeye katılanlar "İsrail'e ölüm" sloganıyla tepki gösterdi.

SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan İsrail ordusu cenaze töreni sırasında sosyal medya üzerinden Nasrallah’a düzenlenen hava saldırısına ilişkin yeni görüntüleri yayınladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenlemişti. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardımanla hedef alınmıştı. Nasrallah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısına hedef olmuştu.

Kaynak: İHA