Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Miçotakis'in doğum gününü kutladı. İki lider birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer erildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in doğum gününü kutladı. İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi."

Kaynak: Haber Merkezi

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