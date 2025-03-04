Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AB Konseyi Başkanı Costa İle Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'ye ilişkin düzenlenen Arap Ligi Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

GÜNDEMDE NE VAR?

Mısır Enformasyon Kurumu'nun bugüne ilişkin açıklamalarına göre, yapılacak Arap Birliği zirvesinde şu konular ele alınacak: Filistinlilerin zorunlu göçüne karşı Arap dünyası tarafından ortak bir duruş sergilenmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesini sağlayacak hukuki ve uluslararası adımların belirlenmesi, Gazze'nin yeniden inşasının Filistin halkının yaşadığı topraklardan yapılmadan sürdürülmesi, tam ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ile ihlallerin önüne geçilmesi.

Kaynak: DHA