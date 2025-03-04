Gazze Kararı, Anlaşmaya Varıldı: 5 Yıl Sürecek, 53 Milyar Dolar...

Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır, uluslararası toplumu Gazze'ye yönelik planını desteklemeye çağırdı. Ayrıca, zirvenin kapanış bildirisi taslağında, Mısır'ın Gazze'nin geleceğine dair planının kabul edildiği belirtildi.

MALİYETİ 53 MİLYAR DOLAR OLACAK

Bu sırada, Reuters'ın incelediği bir belgeye göre, Mısır'ın Gazze'yi yeniden inşa etme planının maliyetinin 53 milyar dolar olacağı ortaya çıktı. 112 sayfalık bu plan, Gazze'nin nasıl yeniden düzenleneceğine dair haritalar içerirken, yapay zeka tarafından oluşturulmuş konut projeleri, parklar ve toplumsal merkezlerin görsellerine de yer veriyor.

Plan kapsamında ayrıca bir ticari liman, teknoloji merkezi ve sahil kenarında oteller bulunuyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İLE İSRAİL'LE NORMALLEŞME SAĞLANACAK

Öte yandan, Arap kaynakları, Mısır'ın planının iki devletli çözümün bölgedeki ülkeler ile İsrail arasında normalleşmeye kapı aralayacağını vurguladığını aktardı.

Plana göre, Filistin güvenliğini sağlamak için Mısır ve Ürdün, Filistinli polisleri eğitecek. Ardından Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönerek bölgeyi yönetmesi hedefleniyor. Ayrıca, 6 ay sürecek geçiş döneminde, Filistin hükümeti çatısı altında bağımsız teknokratlardan oluşan bir yönetim komitesi kurulacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Filistin topraklarında bir barış gücü bulundurulması fikrini değerlendirebileceği de planda yer alıyor. Silahlı grupların silahsızlandırılması için net bir yol haritası ve güvenilir bir siyasi süreç oluşturulması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, yıkılmış bölgelerdeki insanlar için 7 ayrı bölgede geçici konutlar inşa edilmesi ve belirli bir süre için orta vadeli bir ateşkes sağlanması planlanıyor.

İLK VE İKİNCİ AŞAMADA NELER OLACAK?

Planın "erken toparlanma" aşaması 6 ay sürecek ve altyapı ile konut projeleri için 3 milyar dolara mal olacak. Yeniden inşanın ilk aşaması 2 yıl sürecek ve 20 milyar dolarlık bir bütçe gerektirecek. İkinci aşamanın ise 2,5 yıl sürmesi ve 30 milyar dolara mal olması bekleniyor. Toplam maliyetin yaklaşık 53 milyar dolar olacağı hesaplanırken, uluslararası denetim altında bir fon oluşturularak finansman sağlanması öneriliyor.

EN KISA SÜREDE KAHİRE'DE ULUSLARARASI KONFERANS TALEBİ

Mısır, bu süreci desteklemek amacıyla en kısa sürede Kahire'de uluslararası bir konferans düzenlenmesini de talep etti.

Mısır'ın sunduğu plan, iki devletli çözümü temel alıyor ve bunun Ortadoğu'daki istikrarsızlığın ve çatışmaların önüne geçeceğini, bölgedeki ülkeler ile İsrail arasında normalleşmenin önünü açacağını savunuyor.

Son dönemde Kahire, diplomatik girişimlerini hızlandırdı. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi ABD'nin kontrolüne almayı ve bölgeyi "Ortadoğu'nun Rivierası"na dönüştürmeyi öngören planı, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e sürülmesini içermesi nedeniyle büyük tepki çekmişti. Bu duruma karşı Arap ülkeleri ortak bir duruş sergileyerek alternatif çözümler geliştirmeye odaklandı.

Kaynak: Haber Merkezi