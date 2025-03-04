Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

Vatikan, dün iki kez akut solunum yetmezliği geçiren 88 yaşındaki Papa Francis'in sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Papa'nın durumunun stabil olduğu; başka solunum yetmezliği veya bronkospazm krizi geçirmediğini bildirildi.

Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

Vatikan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 19 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

DURUMU STABİL

Dün iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği için noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisine geri dönmek zorunda kalan Papa'nın durumuna ilişkin sabah yapılan açıklamada, "Papa, gece boyunca uyudu. Şimdi de dinlenmeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Vatikan'dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise "Papa'nın bugünkü klinik durumu stabil kalmıştır. Solunum yetmezliği veya bronkospazm belirtileri göstermemiştir. Ateşi yok, bilinci yerinde, tedavilere uyum göstermiştir. Bu sabah yüksek akımlı oksijen tedavisine geçilmiş ve solunum fizyoterapisi uygulanmıştır. Planlandığı şekilde, bu gece boyunca yarın sabaha kadar noninvaziv mekanik ventilasyon tekrar başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları yinelendi.

Kaynak: AA

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