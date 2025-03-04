ABD'den Flaş Ukrayna Kararı! Hepsini Durdurdular

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi. Beyaz Saray yetkilileri, daha önce Trump’ın bu yönde bir karar alabileceğine dair çıkan haberleri doğruladı. Yetkililer, tartışmanın Beyaz Saray'da yarattığı atmosfer nedeniyle bu ülkeye yapılan tüm askeri yardımların geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

CNN’e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın barışa odaklandığını vurgulayarak, “Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz” dedi. Başka bir yetkili ise askıya alma kararının, henüz Ukrayna’ya ulaşmamış tüm askeri teçhizatı kapsadığını ifade etti.

TRUMP ÖZÜR BEKLİYOR

Bazı Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın tartışmanın ardından Zelenskiy’den kamuoyu önünde özür beklediğini ancak böyle bir adımın atılmamasının kararda etkili olduğunu dile getirdi. Aynı yetkililer, kararın pazartesi akşam saatlerinde alındığını ve Ukrayna üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da CNN’e verdiği röportajda, Zelenskiy’nin cuma günü yaşanan tartışmadan dolayı özür dilemesi gerektiğini açıkça ifade eden isimlerden biri oldu. Beyaz Saray yetkilileri, Zelenskiy’nin özür dilememesinin Trump’ın tepkisini artırdığını ve yardımın durdurulmasına neden olan faktörlerden biri olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Trump ile Zelenskiy, cuma günü Oval Ofis’te kameralar önünde tartışmış, ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy, Beyaz Saray’dan tek başına ayrılmış ve taraflar arasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşması da gerçekleşmemişti.

Trump, Zelenskiy’nin “Amerikan halkına saygısızlık ettiğini” öne sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı ise özür dilemesini gerektirecek bir durum olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA